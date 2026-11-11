Musikerin in Wershofen zu Gast
Monika Kampmann verzaubert mit kölschen Liedern
Monika Kampmann: „Met Häzz un Siel dobei.“
Monika Kampmann: „Met Häzz un Siel dobei.“
Werner Dreschers

Die Musikerin Monika Kampmann war am Samstag im Wershofener Gemeindehaus zu Gast und füllte es mit kölschem Charme und mitreißenden Liedern. Humor und Tiefgang schufen einen besonderen Morgen – bald singt sie zum Abschied in Köln.

Lesezeit 2 Minuten
Monika Kampmann hat im Gemeindehaus Wershofen jetzt ihr Programm „Jede Daach es e Jeschenk“ präsentiert. Rund 75 Gäste begrüßte Anita Reintges, Ortsvertreterin des Landfrauenvereins, im Saal des Gemeindehauses. Ein unterhaltsamer Samstagvormittag zeichnete sich schnell ab.
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