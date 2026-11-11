Die Musikerin Monika Kampmann war am Samstag im Wershofener Gemeindehaus zu Gast und füllte es mit kölschem Charme und mitreißenden Liedern. Humor und Tiefgang schufen einen besonderen Morgen – bald singt sie zum Abschied in Köln.
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Monika Kampmann hat im Gemeindehaus Wershofen jetzt ihr Programm „Jede Daach es e Jeschenk“ präsentiert. Rund 75 Gäste begrüßte Anita Reintges, Ortsvertreterin des Landfrauenvereins, im Saal des Gemeindehauses. Ein unterhaltsamer Samstagvormittag zeichnete sich schnell ab.