Zwischen Frust und Freude Messe „LebensArt“ erstmals im Neuenahrer Dahliengarten Thomas Kölsch 12.06.2026, 16:30 Uhr

i Pelikane für Zuhause gibt es im Dahliengarten zu erstehen. Thomas Kölsch

Die Garten und Lifestyle-Messe „LebensArt“ ist in den Neuenahrer Dahliengarten gezogen: Zwischen Blüten, Handwerk und Feinkost mischen sich Begeisterung, Kritik und Wetterkapriolen. Im Kurpark wird indes weiter gebaut.

Die „LebensArt“ ist zurück: Die Lifestyle-Messe, die in 25 Städten zahlreiche Anbieter mit allerlei Dekorationen für Haus und Garten sowie Genuss-Manufakturen präsentiert, ist auch in diesem Jahr wieder in Bad Neuenahr zu Gast. Aufgrund der Umgestaltung des Kurparks musste sie zwar in den Dahliengarten ausweichen, doch das soll, so die Projektleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Johann vom Lübecker Veranstalter „Das Agenturhaus“, der „LebensArt“ ...







Artikel teilen

Artikel teilen