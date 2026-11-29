Im August begann die Fassade eines alten Hauses in Lantershofen in der Grafschaft, bruchstückweise auf die Straße zu fallen. Die wurde voll gesperrt. Jetzt hat der Abriss begonnen – nach einer behördlichen Verzögerung zum Kopfschütteln.
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Drei Monate lang war die Graf-Blankart-Straße im Grafschafter Ortsbezirk Lantershofen für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt. Ende August war dort ein rund zwei Quadratmeter großes Stück der Fassade eines unbewohnten Hauses abgebrochen und auf die Straße gefallen.