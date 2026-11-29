Von Amtsschimmel verzögert Marodes Haus in Lantershofen wird endlich abgerissen Thomas Weber 29.11.2026, 09:03 Uhr

i Ende August war ein rund zwei Quadratmeter großes Stück der Fassade eines unbewohnten Hauses in Lantershofen abgebrochen und auf die Straße gefallen. Thomas Weber

Im August begann die Fassade eines alten Hauses in Lantershofen in der Grafschaft, bruchstückweise auf die Straße zu fallen. Die wurde voll gesperrt. Jetzt hat der Abriss begonnen – nach einer behördlichen Verzögerung zum Kopfschütteln.

Drei Monate lang war die Graf-Blankart-Straße im Grafschafter Ortsbezirk Lantershofen für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt. Ende August war dort ein rund zwei Quadratmeter großes Stück der Fassade eines unbewohnten Hauses abgebrochen und auf die Straße gefallen.







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