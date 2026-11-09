Schrill, bunt und voller Pointen: „Magie der Travestie“ bringt in Bonn exzentrische Figuren und reichlich Humor auf die Bühne. Das Publikum feierte, auch wenn der Gesang nicht immer überzeugte.
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Schrill, schräg, bunt: So sollte ein Abend mit dem Titel „Magie der Travestie“ sein. Sechs exzentrische Künstlerinnen mit Lust an gnadenloser Überzeichnung geben auf der Bühne alles, singen, tanzen und spielen mit Klischees. Im Bonner Brückenforum, wo die Show nun gastierte, war das auch durchaus vorhanden – doch nicht immer konnten die Darbietungen überzeugen.