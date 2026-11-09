Nicht jeder Ton sitzt „Magie der Travestie“ überzeugt in Bonn nur zum Teil Thomas Kölsch 09.11.2026, 10:00 Uhr

i Schrill und bunt: Die „Magie der Travestie“ in Bonn Thomas Kölsch

Schrill, bunt und voller Pointen: „Magie der Travestie“ bringt in Bonn exzentrische Figuren und reichlich Humor auf die Bühne. Das Publikum feierte, auch wenn der Gesang nicht immer überzeugte.

Schrill, schräg, bunt: So sollte ein Abend mit dem Titel „Magie der Travestie“ sein. Sechs exzentrische Künstlerinnen mit Lust an gnadenloser Überzeichnung geben auf der Bühne alles, singen, tanzen und spielen mit Klischees. Im Bonner Brückenforum, wo die Show nun gastierte, war das auch durchaus vorhanden – doch nicht immer konnten die Darbietungen überzeugen.







Artikel teilen

Artikel teilen