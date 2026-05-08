Geiselnahme in Bankfiliale Liveticker zum Polizeieinsatz in Sinzig Celina de Cuveland

Maja Wagener

Judith Schumacher 08.05.2026, 12:00 Uhr

i In Sinzig hat es am Freitagmorgen einen Überfall auf die Volksbank gegeben, bei dem auch Geiseln genommen worden sind. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zur Stunde läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Sinzig. Der Bereich ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Laut Polizei handelt es sich um eine Geiselnahme in einer Bankfiliale. Unsere Reporter sind vor Ort und berichten im Liveticker.

Die Sinziger Innenstadt ist am Freitagmorgen wegen eines großen Polizeieinsatzes gesperrt. In einer ersten Meldung teilt die Polizei mit, dass sie gegen 9 Uhr über eine Geiselnahme in der Volksbankfiliale der Sinziger Innenstadt informiert worden ist.







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