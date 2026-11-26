Iris Berben und Anke Engelke Lesung in Bonn: Einblicke in berühmte Tagebücher Thomas Kölsch 26.11.2026, 13:00 Uhr

i Von links: Louis Hofmann, Iris Berben, Anke Engelke, Martin Brambach sowie Moderatorin Marie-Christine Knop. Thomas Kölsch

In der Bonner Beethovenhalle entführen Iris Berben, Anke Engelke, Louis Hofmann und Martin Brambach in intime Tagebuchwelten – von skurril bis rührend. Ein Abend voller überraschender Stimmen und punktgenauer Lesekunst.

Ein Tagebuch ist ein Hort von Erinnerungen. Eine Sammlung von Rückblenden, in denen alles offenliegt: das Lachen und Weinen, die Liebe und das Leben, das Alltägliche und im besten Fall das Einzigartige. Wer es schreibt, reflektiert sich selbst, wer es veröffentlicht, entblößt sich.







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