In der Bonner Beethovenhalle entführen Iris Berben, Anke Engelke, Louis Hofmann und Martin Brambach in intime Tagebuchwelten – von skurril bis rührend. Ein Abend voller überraschender Stimmen und punktgenauer Lesekunst.
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Ein Tagebuch ist ein Hort von Erinnerungen. Eine Sammlung von Rückblenden, in denen alles offenliegt: das Lachen und Weinen, die Liebe und das Leben, das Alltägliche und im besten Fall das Einzigartige. Wer es schreibt, reflektiert sich selbst, wer es veröffentlicht, entblößt sich.