Die Suche nach einer 29-jährigen Frau aus Wirft im Mai hatte viele Menschen bewegt – und ein trauriges Ende genommen: Die zweifache Mutter war erstochen worden. Ihr Ex-Ehemann steht wegen Mordes aus Heimtücke nun vor dem Landgericht in Koblenz.
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Wegen Mordes aus Heimtücke sowie aus niedrigen Beweggründen steht ein 42-jähriger Mann tunesischer Staatsangehörigkeit nun vor dem Landgericht in Koblenz. Er soll seine Ex-Ehefrau, die Mutter seiner beiden Kinder, am 28. Mai nahe Wirft im Kreis Ahrweiler mit einem Messer getötet haben.