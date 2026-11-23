Bei einer besonderen Charity-Auktion im Sinziger Schloss wurden Kunstwerke versteigert. Der Erlös wurde aufgeteilt – drei gemeinnützige Organisationen profitieren. Ein Wochenende voller Kunst, Musik und Engagement.
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Für Versteigerungen suchen sich Veranstalter nicht erst seit der Trödel-Kultshow „Bares für Rares“ gern besondere Orte mit berückendem Ambiente wie Burgen und Schlösser aus. Nun rückte das Sinziger Schloss bei der Charity-Aktion „Kunst schenkt Zukunft“ erstmals bei einem solchen Veranstaltungsformat in den Fokus.