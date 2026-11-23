Auktion im Sinziger Schloss Kunstwerke gingen für den guten Zweck unter den Hammer Judith Schumacher 23.11.2026, 18:00 Uhr

i Joachim Willemsen (von links), Ulla Stüßer, Eva-Maria Kreuter und Museumsleiter Gabriel Heeren freuen sich über die gelungene Auktions-Prämiere. Judith Schumacher

Bei einer besonderen Charity-Auktion im Sinziger Schloss wurden Kunstwerke versteigert. Der Erlös wurde aufgeteilt – drei gemeinnützige Organisationen profitieren. Ein Wochenende voller Kunst, Musik und Engagement.

Für Versteigerungen suchen sich Veranstalter nicht erst seit der Trödel-Kultshow „Bares für Rares“ gern besondere Orte mit berückendem Ambiente wie Burgen und Schlösser aus. Nun rückte das Sinziger Schloss bei der Charity-Aktion „Kunst schenkt Zukunft“ erstmals bei einem solchen Veranstaltungsformat in den Fokus.







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