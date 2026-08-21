Breisiger Verein hat gesammelt Kronkorken bringen 40.000 Euro für krebskranke Kinder Judith Schumacher 21.08.2026, 10:00 Uhr

i Vorsitzender Meik Würtz konnte es kaum glauben, als ein wahrer Korkenregen beim Fest niederging. Alina Wallenfang

Zehn Jahre Sammelaktion, ein Fest mit Musik und rund 1000 Gästen: In Bad Breisig zeigt sich, wie viele kleine Kronkorken große Hilfe leisten können. Der Verein Karnevalsklübchen Kraus steckt hinter der Aktion.

Kronkorken zu sammeln lohnt sich. Vor allem, wenn es um einen so guten Zweck geht wie den des Vereins Karnevalsklübchen Kraus (KKK) aus Bad Breisig. Einen Scheck von stolzen 40.000 Euro konnte der Vorsitzende Meik Würtz am Ende des diesjährigen Kronkorkenfests der schon zehn Jahre währenden Aktion in und um die Halle der Kunst- und Bauschlosserei von Alexander Ehlert in Händen halten.







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