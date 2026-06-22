Kostensteigerung um 67 Prozent Kosten für Planung der neuen Ringener Kita explodieren Thomas Weber 22.06.2026, 20:00 Uhr

i Die Planung der neuen Ringener Kita wird deutlich teurer als ursprünglich gedacht. Christoph Soeder. picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Die Kosten für die Planung der neuen Kita in Grafschaft-Ringen sind inzwischen bei knapp 7,5 Millionen Euro angelangt. Das ist deutlich teurer, als ursprünglich gedacht. Doch die Politik will das Projekt jetzt durchwinken – bevor es noch teurer wird.

Startet die Gemeinde Grafschaft die Ausschreibung zum Bau ihres mittlerweile sechsten Kindergartens, der gleich neben dem Pfarrhaus in Ringen entstehen soll? Die Entscheidung fällt in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag. Die Alternative: noch eine Planungsrunde, bei der die aktuelle Planung noch einmal abgespeckt werden kann.







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