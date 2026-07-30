Ich manage: eine Berufsschule 
Klaus Müller ist der Leiter der BBS Ahrweiler
Klaus Müller bei seiner Amtseinführung als neuer Leiter der BBS mit Landrätin Cornelia Weigand.
Klaus Müller bei seiner Amtseinführung als neuer Leiter der BBS mit Landrätin Cornelia Weigand.
Martin Gausmann

Zwischen Metallwerkstatt und Beruflichem Gymnasium: Die Berufsbildende Schule Ahrweiler bietet Menschen von 16 bis 60 praxisnahe Wege in Ausbildung und Neuorientierung. Hier entstehen echte Chancen – und manchmal ein neuer Lebensweg.

Lesezeit 3 Minuten
Kurz vor den Sommerferien in Rheinland-Pfalz geht es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule des Landkreises Ahrweiler trubelig zu: Ungefähr 2400 Schüler in verschiedenen Schulformen bevölkern das Gelände. Die Altersspanne reicht von 16 bis 60 Jahren.
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