Ich manage: eine Berufsschule Klaus Müller ist der Leiter der BBS Ahrweiler Verena Düren 30.07.2026, 13:00 Uhr

i Klaus Müller bei seiner Amtseinführung als neuer Leiter der BBS mit Landrätin Cornelia Weigand. Martin Gausmann

Zwischen Metallwerkstatt und Beruflichem Gymnasium: Die Berufsbildende Schule Ahrweiler bietet Menschen von 16 bis 60 praxisnahe Wege in Ausbildung und Neuorientierung. Hier entstehen echte Chancen – und manchmal ein neuer Lebensweg.

Kurz vor den Sommerferien in Rheinland-Pfalz geht es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule des Landkreises Ahrweiler trubelig zu: Ungefähr 2400 Schüler in verschiedenen Schulformen bevölkern das Gelände. Die Altersspanne reicht von 16 bis 60 Jahren.







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