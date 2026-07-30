Zwischen Metallwerkstatt und Beruflichem Gymnasium: Die Berufsbildende Schule Ahrweiler bietet Menschen von 16 bis 60 praxisnahe Wege in Ausbildung und Neuorientierung. Hier entstehen echte Chancen – und manchmal ein neuer Lebensweg.
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Kurz vor den Sommerferien in Rheinland-Pfalz geht es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule des Landkreises Ahrweiler trubelig zu: Ungefähr 2400 Schüler in verschiedenen Schulformen bevölkern das Gelände. Die Altersspanne reicht von 16 bis 60 Jahren.