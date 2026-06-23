Bürger waren skeptisch Kein Zusammenhang von Trinkwassernot und Pop-Up-Becken Judith Schumacher 23.06.2026, 14:00 Uhr

i Das Pop-Up-Schwimmbecken in Remagen ist seit Montagmorgen geöffnet. Martin Gausmann

In Remagen herrscht aktuell Trinkwasserknappheit. Parallel stellt die Stadt ein Pop-Up-Schwimmbecken auf. Während Bürger zum Wassersparen aufgerufen sind, fragt sich so mancher, woher das Beckenwasser kommt.

Zur Freude von Wassersportlern hat die Stadt Remagen zusammen mit dem Ortsverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) für diesen Sommer ein Pop-Up-Schwimmbad während der Schließung des neu zu bauenden Freizeitbads errichtet. Doch jetzt heißt es, dass es der Stadt an Trinkwasser mangelt.







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