In Remagen herrscht aktuell Trinkwasserknappheit. Parallel stellt die Stadt ein Pop-Up-Schwimmbecken auf. Während Bürger zum Wassersparen aufgerufen sind, fragt sich so mancher, woher das Beckenwasser kommt.
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Zur Freude von Wassersportlern hat die Stadt Remagen zusammen mit dem Ortsverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) für diesen Sommer ein Pop-Up-Schwimmbad während der Schließung des neu zu bauenden Freizeitbads errichtet. Doch jetzt heißt es, dass es der Stadt an Trinkwasser mangelt.