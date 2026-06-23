Bürger waren skeptisch
Kein Zusammenhang von Trinkwassernot und Pop-Up-Becken
Das Pop-Up-Schwimmbecken in Remagen ist seit Montagmorgen geöffnet.
Das Pop-Up-Schwimmbecken in Remagen ist seit Montagmorgen geöffnet.
Martin Gausmann

In Remagen herrscht aktuell Trinkwasserknappheit. Parallel stellt die Stadt ein Pop-Up-Schwimmbecken auf. Während Bürger zum Wassersparen aufgerufen sind, fragt sich so mancher, woher das Beckenwasser kommt. 

Lesezeit 1 Minute
Zur Freude von Wassersportlern hat die Stadt Remagen zusammen mit dem Ortsverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) für diesen Sommer ein Pop-Up-Schwimmbad während der Schließung des neu zu bauenden Freizeitbads errichtet. Doch jetzt heißt es, dass es der Stadt an Trinkwasser mangelt.

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