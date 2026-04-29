Rat in Bad Neuenahr-Ahrweiler Katzen schützen: Rat stimmt für Verordnung Lars Tenorth 29.04.2026, 14:00 Uhr

i Der Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einstimmig eine Katzenschutzverordnung beschlossen, die am 1. Oktober 2026 in Kraft tritt. Stefan Sauer. picture alliance/dpa

Für ihre Initiative zum Tierschutz erhalten die Grünen viel Lob. Das steckt hinter den Maßnahmen der Verordnung und so fallen die Stimmen dazu aus – auch die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel nehmen Stellung in einer Pressemitteilung.

Als einen wichtigen Schritt für den Tierschutz bewerten die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel eine Entscheidung in der jüngsten Stadtratssitzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Einstimmig haben die Ratsmitglieder für die Katzenschutzverordnung gestimmt. Bei dem Verein Katzenschutzfreunde ist die Freude über die Entscheidung besonders groß.







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