Für ihre Initiative zum Tierschutz erhalten die Grünen viel Lob. Das steckt hinter den Maßnahmen der Verordnung und so fallen die Stimmen dazu aus – auch die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel nehmen Stellung in einer Pressemitteilung.
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Als einen wichtigen Schritt für den Tierschutz bewerten die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel eine Entscheidung in der jüngsten Stadtratssitzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Einstimmig haben die Ratsmitglieder für die Katzenschutzverordnung gestimmt. Bei dem Verein Katzenschutzfreunde ist die Freude über die Entscheidung besonders groß.