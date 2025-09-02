Vor allem im Zusammenhang mit Bauarbeiten finden sich im Boden immer wieder Bomben und andere Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Einen neuen Fall gibt es aktuell in Ahrweiler.

Ein Bombenfund am Dienstagvormittag in Ahrweiler hat den Kampfmittelräumdienst auf den Plan gerufen. Wie die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilt, haben Mitarbeiter einer Baufirma bei Arbeiten in der Carl-von-Ehrenwall-Allee eine Bombe gefunden. Polizei und Kampfmittelräumdienst sind laut Stadt derzeit im Einsatz.

Wie es weiter heißt, wurde das betroffene und anliegende Gebiet vorsorglich geräumt und abgesperrt. Das gilt konkret für den Ahrtorparkplatz, einen Teil der Ehrenwall’schen Klinik und den Campingplatz in Ahrweiler.

Die Untersuchungen und der Einsatz laufen derzeit, informiert die Stadt. Die Kommune bittet alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die Anliegerinnen und Anlieger Ruhe zu bewahren. Es werde weiterhin informiert. Eine Evakuierung von Anwohnern sei derzeit nicht vorgesehen.