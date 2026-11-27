Großes Gerät im Einsatz Kampfmittelräumdienst checkt Baustelle der Casinobrücke Celina de Cuveland 27.11.2026, 14:00 Uhr

i Der Kampfmittelräumdienst ist eine Woche nach dem Spatenstich für die neue Casinobrücke dabei, die Baustelle zu untersuchen. Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Auf der Baustelle der Casinobrücke geht es eine Woche nach dem offiziellen Spatenstich voran. Derzeit ist der Kampfmittelräumdienst im Einsatz und prüft, ob nicht möglicherweise Bombenblindgänger im Boden zu finden sind.

Rund eine Woche nach dem offiziellen Spatenstich, der den Beginn der Bauarbeiten an der Casinobrücke markiert, ist derzeit der Kampfmittelräumdienst auf der Baustelle im Herzen von Bad Neuenahr zu Gange. Es handele sich dabei um routinemäßige Bodenkontrollen, erklärt Franziska Düngen, Pressesprecherin der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, auf Nachfrage unserer Zeitung hin.







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