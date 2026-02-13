Auf Rückweg von Remagen
Jugendlicher von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt
Polizei Symbolbild
Polizei Symbolbild
Robert Michael. DPA

Eine Gruppe Jugendlicher läuft an einer Kreisstraße entlang und überquert die Fahrbahn. Der letzte von ihnen wird von einem Auto erfasst - und lebensgefährlich verletzt.

Lesezeit 1 Minute
Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend im Rhein-Sieg-Kreis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine Gruppe Jugendlicher war am frühen Abend zu Fuß auf dem Rückweg von Remagen-Oedingen im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz in den Nachbarort Wachtberg an der Kreisstraße entlanggelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren