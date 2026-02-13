Auf Rückweg von Remagen Jugendlicher von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt dpa 13.02.2026, 22:30 Uhr

i Polizei Symbolbild Robert Michael. DPA

Eine Gruppe Jugendlicher läuft an einer Kreisstraße entlang und überquert die Fahrbahn. Der letzte von ihnen wird von einem Auto erfasst - und lebensgefährlich verletzt.

Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend im Rhein-Sieg-Kreis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine Gruppe Jugendlicher war am frühen Abend zu Fuß auf dem Rückweg von Remagen-Oedingen im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz in den Nachbarort Wachtberg an der Kreisstraße entlanggelaufen, wie die Polizei mitteilte.







