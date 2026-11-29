Nikolausmarkt um St. Viktor In Oberbreisig herrscht Weihnachtsstimmung Judith Schumacher 29.11.2026, 16:00 Uhr

i Gern nutzten die Besucher das Angebot, es sich an den Feuerstellen gemütlich zu machen. Judith Schumacher

Lichter, Punsch und klingende Stimmen: Der Nikolausmarkt rund um St. Viktor verzauberte Oberbreisig am Wochenende. Weinproben, Tombola und handgemachte Geschenke sorgten für vorweihnachtliche Stimmung.

Ein lohnenswerter Ausflug zum Oberbreisiger Nikolausmarkt stand am ersten Adventswochenende auf dem Programm. Der Markt bestach durch seine Atmosphäre rund um die St.-Viktor-Kirche und die Hauptstraße mit ihren Innenhöfen sowie dem alten Backes.Festlich geschmückt war das Areal, auf dem auch wärmende Feuerstellen zu finden waren.







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