Lichter, Punsch und klingende Stimmen: Der Nikolausmarkt rund um St. Viktor verzauberte Oberbreisig am Wochenende. Weinproben, Tombola und handgemachte Geschenke sorgten für vorweihnachtliche Stimmung.
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Ein lohnenswerter Ausflug zum Oberbreisiger Nikolausmarkt stand am ersten Adventswochenende auf dem Programm. Der Markt bestach durch seine Atmosphäre rund um die St.-Viktor-Kirche und die Hauptstraße mit ihren Innenhöfen sowie dem alten Backes.Festlich geschmückt war das Areal, auf dem auch wärmende Feuerstellen zu finden waren.