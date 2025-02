Verschärfte Debatte hat Folgen Immigrierte Ahrweiler erleben mehr Anfeindungen 14.02.2025, 19:00 Uhr

i Samara ist Deutsche mit Migrationshintergrund. In der aktuellen Debatte füht sich die Politikwissenschaftlerin, die im Kreis Ahrweiler aufgewachsen ist, nicht gesehen. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Migration ist das Hauptwahlkampfthema der Bundesparteien. Dabei hat sich der Ton durch alle Parteien verschärft. Wie geht es Deutschen mit Migrationshintergrund damit? Sie erlebten mehr Anfeindungen, sagen zwei junge Menschen aus dem Kreis Ahrweiler.

„Ich bin Deutsche“, sagte Samara noch vor Weihnachten voller Überzeugung. In Aserbaidschan geboren, wuchs die Bachelorabsolventin im Kreis Ahrweiler auf, machte Abitur und hat Freunde dort. Doch in den vergangenen Wochen hat sich der Ton in der Politik verschärft, Migration ist das Hauptwahlkampfthema der Parteien, eine mögliche Aberkennung der Staatsbürgerschaft steht im Raum.

