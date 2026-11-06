Experte warnt Sammler vor Apps Immer mehr Pilzvergiftungen im Kreis Ahrweiler Judith Schumacher 06.11.2026, 10:00 Uhr

i Was ist das für ein Pilz? Mittlerweile gibt es dafür Bestimmungs-Apps. Der Pilzsachverständige Frank Krajewski rät jedoch ab. Benjamin Nolte. dpa-tmn

Im Kreis Ahrweiler steigen die Fälle von Pilzvergiftungen weiter an. 24 Mal wurde Frank Krajewski, als Pilzsachverständiger im Kreis Ahrweiler bei den Giftnotrufzentralen (GNZ) gelistet, inzwischen alarmiert.

Unlängst berichtete unsere Zeitung über den Anstieg von Pilzvergiftungen in der Region. So liefen bei Frank Krajewski, dem einzigen Pilzsachverständigen im Kreis Ahrweiler, der bei den Giftnotrufzentralen (GNZ) gelistet ist, innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen ein Dutzend Fälle auf, bei denen sich teilweise auch diensthabende Ärzte von Krankenhäusern und GNZ gemeldet hatten.







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