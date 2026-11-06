Experte warnt Sammler vor Apps
Immer mehr Pilzvergiftungen im Kreis Ahrweiler
Was ist das für ein Pilz? Mittlerweile gibt es dafür Bestimmungs-Apps. Der Pilzsachverständige Frank Krajewski rät jedoch ab.
Was ist das für ein Pilz? Mittlerweile gibt es dafür Bestimmungs-Apps. Der Pilzsachverständige Frank Krajewski rät jedoch ab.
Benjamin Nolte. dpa-tmn

Im Kreis Ahrweiler steigen die Fälle von Pilzvergiftungen weiter an. 24 Mal wurde Frank Krajewski, als Pilzsachverständiger im Kreis Ahrweiler bei den Giftnotrufzentralen (GNZ) gelistet, inzwischen alarmiert. 

Lesezeit 3 Minuten
Unlängst berichtete unsere Zeitung über den Anstieg von Pilzvergiftungen in der Region. So liefen bei Frank Krajewski, dem einzigen Pilzsachverständigen im Kreis Ahrweiler, der bei den Giftnotrufzentralen (GNZ) gelistet ist, innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen ein Dutzend Fälle auf, bei denen sich teilweise auch diensthabende Ärzte von Krankenhäusern und GNZ gemeldet hatten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren