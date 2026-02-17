Karneval im Kreis Ahrweiler Im Ahrweiler Zug scheiterten manche Wagen am Obertor Jochen Tarrach 17.02.2026, 09:00 Uhr

i Das fröhliche Dreigestirn im großen Rosenmontagszug in Ahrweiler. Hier sind allerdings nur zwei Mitglieder zu sehen. Jochen Tarrach

Der Ahrweiler Rosenmontagszug brauchte etwas, bis er schließlich am Marktplatz ankam. Der Grund: Einige Wagen waren so imposant, dass sie angehängt nicht durchs Obertor passten. Sie mussten dann von Hand durch das Tor manövriert werden.

Wer am Montagnachmittag den fröhlichen Fastnachtsumzug der Ahrweiler Karnevalsgesellschaft (AKG) in der Rotweinmetropole erleben wollte, der musste sich warm und regenfest anziehen. Der bunte Narrenzug hatte sich auf der Walporzheimer Straße noch nicht ganz in Bewegung gesetzt, da öffnete der Himmel seine Schleusen und es pfiff ein kalter Wind durch die engen Gassen.







