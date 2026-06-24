Niederzissen: Schicksal bewegt Große Solidaritätswelle nach Brand in Zimmerei Silke Müller 24.06.2026, 16:14 Uhr

i Von der Halle des holzverarbeitenden Betriebs blieb nach dem Großbrand in Niederzissen nur die ausgebrannte Gebäudehülle stehen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Martin Ingenhoven

Es ist ein absoluter Albtraum für die Eigentümer: In Niederzissen ist in der Nacht zum Samstag die Werkshalle einer Zimmerei vollständig ausgebrannt. Aber die Familie darf sich über eine große Solidaritätswelle freuen.

Es ist sein Lebenswerk, mit eigenen Händen errichtet, Stätte des Wirkens seit mehr als 30 Jahren, das der Eigentümer einer Zimmerei in Niederzissen binnen kürzester Zeit verloren hat: I n der Nacht zu Samstag, 20. Juni, ist die Halle des Handwerksbetriebs ausgebrannt.







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