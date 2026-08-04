Winzer müssen handeln
Gestresste Reben erfordern frühere Lese im Ahrtal
Hubert Pauly, Weinbaupräsident an der Ahr, mit Blick auf die Terrassenlage "Alte Lay" in Walporzheim. Auch dort wachsen die Wurz
Hubert Pauly, Weinbaupräsident an der Ahr, mit Blick auf die Terrassenlage "Alte Lay" in Walporzheim. Auch dort wachsen die Wurzeln teils bis zu 15 Meter tief in die Erde.
Rike Schmickler-Bouvet

Die Winzer an der Ahr stehen derzeit vor Herausforderungen: Die Hitze und Trockenheit macht den Weinreben zu schaffen. Und sie wirkt sich auf die Qualität der Trauben aus. Wie die Prognose für die Weinlese 2026 ausfällt.

Lesezeit 3 Minuten
Die extreme Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen stellen Winzer und Kellermeister des Ahrtals vor besondere Herausforderungen. Die Traubenreife ist ihrer Zeit voraus. Die Weinbaufachleute müssen handeln. Was das in der Praxis bedeutet, schildern Weinbaupräsident Hubert Pauly, Astrid Rickert, Kellermeisterin der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, und Kellermeister Kevin Bertram von der Winzergenossenschaft Dagernova.
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