Auf 11,5 Quadratmetern versteckt sich in Ahrweiler eine Genusswelt aus Zigarren, Pfeifen und mehr als 100 Whiskys. Marcus Schneider führt sein One‑Man‑Tabakhaus seit 36 Jahren — und zieht treue Stammkunden an.
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Es sind 11,5 Quadratmeter für den Hochgenuss. So lässt sich das kleine Spezialgeschäft für Tabakwaren, Whisky, Rum, Pfeifen, Tabak, Feuerzeuge und Raucherbedarfsartikel an der Ecke Wilhelmstraße in Ahrweiler durchaus beschreiben. Marcus Schneider hat es vor genau 36 Jahren gegründet und bezeichnet es als seine „Genusscompany“.