Was zu seinen Aufgaben zählt Gemeinde Grafschaft setzt jetzt auf einen Baumprüfer Thomas Weber 17.11.2026, 15:00 Uhr

i Straßenbäume sind ökologisch wertvoll, werden aber auch schnell mal zum Problem. Thomas Weber

Die Grafschaft nimmt ihre Straßenbäume stärker in den Fokus: Zu diesem Zweck ist ein Baumprüfer eingestellt worden. Er ist in Zukunft dafür verantwortlich, ein Baumkataster zu pflegen und damit aufzuzeigen, wann welcher Baum gepflegt werden muss.

Zu den Themen, die vor allem in den Grafschafter Ortsbeiräten immer wieder auf die Tagesordnung kommen, zählen Straßenbäume. Nämlich dann, wenn diese kränklich wirken oder es zu Anwohnerbeschwerden wegen der Bäume kommt. Auch die Verkehrssicherheit ist eines der vorrangigen Themen.







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