Regierungsbunker & Römervilla Freier Eintritt für Bürger der Kreisstadt am Heimattag Jochen Tarrach 04.03.2026, 13:00 Uhr

i Nördlich der Alpen einmalig: die Römervilla in Ahrweiler. Jochen Tarrach

Der Regierungsbunker und die Römervilla machen am 27. März gemeinsame Sache: Sie laden die Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem ersten Heimattag ein. Dann können sie beide Museen besuchen – kostenlos.

„Öfter mal was Neues“, dachten sich die Verantwortlichen der beiden großen Museen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihren völlig unterschiedlichen Ausrichtungen. Unter dem Motto „Von der Römerzeit bis ins Atomzeitalter“ öffnen die Römervilla und die Dokumentationsstätte Regierungsbunker nun am Freitag, 27.







