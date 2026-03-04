Der Regierungsbunker und die Römervilla machen am 27. März gemeinsame Sache: Sie laden die Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem ersten Heimattag ein. Dann können sie beide Museen besuchen – kostenlos.
Lesezeit 2 Minuten
„Öfter mal was Neues“, dachten sich die Verantwortlichen der beiden großen Museen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihren völlig unterschiedlichen Ausrichtungen. Unter dem Motto „Von der Römerzeit bis ins Atomzeitalter“ öffnen die Römervilla und die Dokumentationsstätte Regierungsbunker nun am Freitag, 27.