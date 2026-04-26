Sonntags stehen sie in langen Reihen auf Rasthöfen wie Brohltal Ost: Lkw-Fahrer aus Osteuropa und Drittstaaten kochen und leben oft in ihren Fahrzeugen. Fotograf Fabian Burgard dokumentiert diese eigene Welt, die sich hier entwickelt hat.
Lesezeit 4 Minuten
Mit offenem Blick geht Fabian Burgard am Rasthof Brohltal Ost an der langen Reihe von abgestellten Lastkraftwagen vorbei. Es ist Abend, viele Vorhänge der Kabinen sind zugezogen. Da, in einem Fahrerhäuschen, ist Bewegung. Der Mann im Lkw mit polnischem Kennzeichen lässt die Scheibe herunter, als der 27-Jährige ihn darum bittet.