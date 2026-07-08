Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz nach Kempenich ausgerückt. Dort stand eine rund 4000 Quadratmeter große Fläche in Flammen.

Am Dienstag, 7. Juli, ist es um 19.53 Uhr in Kempenich zu einem Waldbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine etwa 4000 Quadratmeter große, bewaldete Fläche zwischen der Straße „In der Hardt“ und dem Tannenweg in Brand. Die Ausbreitung des Feuers konnte, trotz der Hanglage und erschwerter Zugänglichkeit, durch die Feuerwehren der VG Brohltal schnell eingedämmt werden. Dadurch habe zu keiner Zeit eine Gefahr für umliegende Gebäude oder die Bevölkerung bestanden.

Am späteren Abend liefen noch Nachlöscharbeiten, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Niederzissen, Kempenich, Spessart, Engeln, Hohenleimbach, Oberzissen Weibern und Wassenach.