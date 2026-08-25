Jubiläum in Kesseling
Feuerwehr feiert 100 Jahre mit neuem Gerätehaus
Die symbolische Schlüsselübergabe in Kesseling
Die symbolische Schlüsselübergabe in Kesseling
Werner Dreschers

100 Jahre im Einsatz und außerdem noch die Einweihung eines neuen Gerätehauses: Kesseling feiert seine Freiwillige Feuerwehr. Ein Fest mit Dank, Emotionen und Blick in die Zukunft des Ehrenamts.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem Festtag hat die Freiwillige Feuerwehr Kesseling kürzlich ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert und verband dieses Jubiläum mit der Einweihung ihres neu erbauten Feuerwehrgerätehauses. Das rund 1,9 Millionen Euro teure Bauwerk ist ein zentraler Baustein in der Sicherheitsinfrastruktur der Verbandsgemeinde Altenahr.
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