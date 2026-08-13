„Koishi“ hat neu eröffnet Fernöstliche Köstlichkeiten mit Rheinblick in Breisig Silke Müller 13.08.2026, 05:00 Uhr

i Inhaber Danh Nguyen (rechts) mit The Luu, einem seiner Angestellten, im neu eröffneten Restaurant „Koishi“. Silke Müller

Etwas länger als ein halbes Jahr stand das Lokal neben der Rhein-Residenz in Bad Breisig nach der Schließung des Restaurants „Der Genuss“ leer. Doch seit ein paar Wochen ist wieder neues Leben in den Räumlichkeiten mit Panoramablick auf den Rhein.

Warum nicht einmal eine kulinarische Genussreise nach Asien unternehmen? In Bad Breisig ist das seit Kurzem möglich. „Koishi“ heißt das neue Restaurant, das neben das Hotel Rhein-Residenz, Rheinufer 1, eingezogen ist und im Juli eröffnet hat. Das Angebot ist umfangreich.







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