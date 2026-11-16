Veranstaltung in Bad Bodendorf Feier am Volkstrauertag gedenkt Kriegs- und Flutopfer Jochen Tarrach 16.11.2026, 14:00 Uhr

i Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung zum Volkstrauertag: der Chor "All StAHRs“ des Are-Gymnasiums mit seinen zum Nachdenken anregenden Liedern. Jochen Tarrach

Bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages in Bad Bodendorf wurde an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und auch der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 erinnert. Zu Gast war in diesem Jahr eine Friedenspreisträgerin.

Der Volkstrauertag 2026 steht für das Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Vertreibung und Terrorismus, im Kreis Ahrweiler aber auch an die Opfer der Flut von 2021. Am Sonntagvormittag, 15. November, wurden an den Ehrenmälern im Kreis Kränze niedergelegt, die zentrale Gedenkfeier fand am Nachmittag auf dem Ehrenfriedhof in Bad Bodendorf statt.







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