Ute Saad flüchtet nach Flut Ex-Sinzigerin: „Ich wollte hier nicht mehr sein.“ Michael Illjes 12.08.2026, 14:00 Uhr

i Ute Raschpichler-Saad lebt heute glücklich in Hamburg. In Sinzig war es für sie nicht mehr auszuhalten. Ihre Erfahrungen hat sie in ihrem Buch "Schlafend in die Katastrophe" festgehalten. Ute Raschpichler-Saad

Ihre Wohnung war nach der Flut zerstört. Sie hatte alles verloren. Ute Raschpichler-Saad musste zwei Jahre lang von Bonn nach Sinzig pendeln, um ihr Zuhause wieder aufzubauen. Doch als sie wieder dort leben kann, zieht sie weg. Warum nur?

Ute Raschpichler-Saad, 82 Jahre alt, hat es in Sinzig nicht mehr ausgehalten. Zwei Jahre hat sie ihre Wohnung nach der Flut mühselig wiederhergerichtet. Ihre Erinnerungen sind vor allem von Schlamm, ekligen Gerüchen und lauten Bohrmaschinen geprägt. Doch just, als ihre Wohnung wieder bewohnbar wird, zieht sie in den hohen Norden, flüchtet aus dem Ahrtal.







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