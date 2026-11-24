Auftakt am Landgericht Koblenz Ex-Mann schweigt bei Prozess zu Mord an Frau bei Wirft Maja Wagener 24.11.2026, 13:39 Uhr

i Seit 24. November steht ein 42-jähriger tunesischer Staatsangehöriger vor dem Landgericht in Koblenz, der seine Ex-Ehefrau am 28. Mai nahe Wirft erstochen haben soll. Die Anklage lautet auf Mord aus Heimtücke sowie niedrigen Beweggründen. Marvin Conradi

Die Suche nach einer 29-jährigen Frau aus Wirft im Mai hatte viele Menschen bewegt – und ein trauriges Ende genommen: Die zweifache Mutter war erstochen worden. Ihr Ex-Ehemann steht wegen Mordes aus Heimtücke nun vor dem Landgericht in Koblenz.

Wegen Mordes aus Heimtücke sowie aus niedrigen Beweggründen steht ein 42-jähriger Mann tunesischer Staatsangehörigkeit nun vor dem Landgericht in Koblenz. Er soll seine Ex-Ehefrau, die Mutter seiner beiden Kinder, am 28. Mai nahe Wirft im Kreis Ahrweiler mit einem Messer getötet haben.







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