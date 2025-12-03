Ergebnis der Kotprobe steht erst Mitte Dezember fest

Nach der Sichtung einer mutmaßlichen Großkatze in Kalenborn müssen sich die Bürger gedulden, bis klar ist, welches Tier da durch den Wald vor ihrer Haustür gestapft ist. Die Verbandsgemeinde rechnet erst Mitte Dezember mit Ergebnissen einer Kotprobe.
Lesezeit 1 Minute
Welche Großkatze am Abend des 11. November durch den Kalenborner Wald getigert ist, ist nach wie vor unklar. Eine mutmaßlich von dem Tier stammende Kotprobe wird im Labor untersucht. Mit Ergebnissen rechnet die Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr frühestens ab Mitte Dezember.