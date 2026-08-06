Läden in Neuenahr-Ahrweiler
Einzelhändler fordern flexiblere Ladenöffnungszeiten
Markus Zednik ist der Vorsitzende der gut 300 Mitglieder starken Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Markus Zednik ist der Vorsitzende der gut 300 Mitglieder starken Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Jochen Tarrach

Die Gewerbegemeinschaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler fordert flexiblere Ladenöffnungen, um die Innenstädte nach der Flut wiederzubeleben. Die Händler wollen vor allem bei der Sonntagsöffnung mehr Spielraum – und haben das Thema nun beim Land platziert.

Lesezeit 3 Minuten
Die Gewerbegemeinschaft (GWG) Bad Neuenahr-Ahrweiler möchte durchstarten und setzt sich für eine baldige Änderung des Ladenschlussgesetzes ein. Zuständig ist das Land Rheinland-Pfalz. Deshalb wurde Ministerpräsident Gordon Schnieder bei seinem jüngsten Besuch im Ahrkreis bereits eine Zusammenstellung von gemeinsam mit Stadt und Ahrtal-Tourismus erarbeiteten Vorschlägen zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes überreicht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren