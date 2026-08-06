Läden in Neuenahr-Ahrweiler Einzelhändler fordern flexiblere Ladenöffnungszeiten Jochen Tarrach 06.08.2026, 10:00 Uhr

i Markus Zednik ist der Vorsitzende der gut 300 Mitglieder starken Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jochen Tarrach

Die Gewerbegemeinschaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler fordert flexiblere Ladenöffnungen, um die Innenstädte nach der Flut wiederzubeleben. Die Händler wollen vor allem bei der Sonntagsöffnung mehr Spielraum – und haben das Thema nun beim Land platziert.

Die Gewerbegemeinschaft (GWG) Bad Neuenahr-Ahrweiler möchte durchstarten und setzt sich für eine baldige Änderung des Ladenschlussgesetzes ein. Zuständig ist das Land Rheinland-Pfalz. Deshalb wurde Ministerpräsident Gordon Schnieder bei seinem jüngsten Besuch im Ahrkreis bereits eine Zusammenstellung von gemeinsam mit Stadt und Ahrtal-Tourismus erarbeiteten Vorschlägen zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes überreicht.







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