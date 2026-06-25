Abschluss in Bad Neuenahr
Diese Schüler haben ihr Abi an der BBS geschafft
Die BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ihre Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft sowie des Beruflichen Gymnasiums Umwe
Die BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ihre Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft sowie des Beruflichen Gymnasiums Umwelttechnik verabschiedet.
Martin Gausmann

Die BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ihre Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft sowie des Beruflichen Gymnasiums Umwelttechnik verabschiedet. Wer bestanden hat.

Lesezeit 1 Minute
Ihr Abitur an der Berufsbildenden Schule des Kreises Ahrweiler (BBS) haben bestanden: Arathymos, Ilias (Altenahr), Arenz, Phil (Herschbroich), Bauer, Ann-Kathrin (Sinzig), Bestmann, Dana (Sinzig), Bestmann, Nicola (Sinzig), Birlo, Neele Marie (Remagen), Blechen, Tizian (Sinzig), Castor, Alan-David (Sinzig-Franken), Corzelius, Philip (Grafschaft), Eich, Julian (Sinzig), Eulenbruch, Simon (Wehr), Felderhoff, Manuel (Glees), Füllmann, Tim ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBildung

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