Die erste Behelfsbrücke in Dernau hat ausgedient

In Dernau hat sich am Montagmorgen ein historischer Moment ereignet: Die erste THW-Behelfsbrücke, neben der nach der Flut eine neu gebaute kommunale Brücke gebaut wurde, konnte ausgehoben werden.

Mit der neuen Weinbaubrücke in Dernau über die Ahr ist die erste bei der Flutkatastrophe vom Juli 2021 zerstörte Flussbrücke im Ahrtal endgültig wieder aufgebaut und frei gegeben. Damit wird die vom Technischen Hilfswerk (THW) im August 2021 gebaute Mobilbrücke vom Typ „Bailey“ zur Verbindung der Dernauer Ortsteile beiderseits der Ahr nicht mehr gebraucht.

i Weil die neue Weinbaubrücke über die Ahr (im Hintergrund) genutzt werden kann, wird die nach der Flutkatastrophe gebaute Behelfsbrücke "ausgehoben" und am Ufer geparkt. In den nächsten Woche wird sie vom THW zerlegt und kommt zurück ins Notfall-Depot des Bundesverkehrsministeriums. Frank Bugge

Sie ist die erste von etwa 30 THW-Brücken im Ahrtal, die wegen eines Neubaus nicht mehr benötigt wird. Zusätzlicher Punkt: Die Behelfsbrücke ist den Wiederaufbauarbeiten der Deutschen Bahn im Weg. Die Bahn will Ende Mai den Bahndamm in Dernau durchgezogen und Gleise liegen haben. Der neue Bahnübergang wird wieder unmittelbar an der Weinbaubrücke sein.

i Mitarbeiter der Kranfirma bereiten die schweren Aufhängevorrichtungen vor, mit denen die Brücke am Arm des Mobilkrans befestigt wird. Frank Bugge

Der ehrgeizige DB-Zeitplan machte dem Brückenneubau, als kommunales Projekt der Ortsgemeinde Dernau, besonderen Zeitdruck. „Es ist ein Meilenstein“, sagte Martin Schell, Vorstandsvorsitzender der Wiederaufbau- und Projektentwicklungsgesellschaft Dernau-Rech-Mayschoß, und meinte nicht nur den Superlativ der „ersten neuen Brücke im Ahrtal“, sondern auch die Zügigkeit bei dem Bahn- und Brückenprojekt. Denn die neue Brücke ist gut zwei Wochen früher nutzbar als angenommen. Damit kann die ursprünglich vorgesehene Umleitung über die historische Steinbergsbrücke flussaufwärts entfallen.

i Bevor die Behelfsbrücke "ausgehoben" werden kann, müssen die Brückenlager freigebaggert werden. Frank Bugge

Wie Schell ankündigt, gehen nach dem Brückenbau die Arbeiten an der Ahr weiter. Das Ahr-Vorland an der Südseite soll deutlich abgesenkt werden, um dem Fluss mehr Platz zu geben. Vorher aber muss der Abwasserkanal aus diesem Bereich weg und unter den Ahrweg verlegt werden.

i Ein Blick auf Dernau, den es seit Montag nicht mehr gibt: Im Vordergrund die THW-Behelfsbrücke, die inzwischen abgebaut ist. Dahinter die neue Weinbaubrücke. Frank Bugge

Brücke wird zerlegt und kommt wieder ins Depot

Aufgrund der Anrampungen an beiden Uferseiten mit Krausbergzuweg, Dagernova und Gemeindesaal sowie der Bundesstraße, dem Bahnübergang und dem Bahn-Haltepunkt wurde die Weinbaubrücke an gleicher Stelle wieder aufgebaut wie die alte Brücke, die den Flutmassen nicht standgehalten hat. Auch eine Höherlegung, um den Wasserdurchfluss zu vergrößern, war nicht möglich. Dafür haben der einzige, sehr schmale „Haifisch-Pfeiler“ der Brücke wie die Widerlager eine tiefe Gründung, und die Brücke ist vom Hochwasser überströmbar.

i Am Ende und auf dem "Parkplatz" der Behelfsbrücke am Ahrufer bleibt für den THW-Trupp noch etwas handfeste Arbeit übrig. Frank Bugge

Zum Ausheben der Behelfsbrücke war ein Brückentrupp des TWH aus Bad Kreuznach und Neustadt an der Weinstraße angerückt. Die THWler bereiteten Ketten und Gurte vor, damit der schwere Mobilkran anhängen und das 27 Tonnen schwere Bauwerk von der Position über die Ahr auf die Ufernordseite hieven konnte. Es war 10.21 Uhr am Montag, als Kranführer Alex Lux unter den Augen einiger Schaulustiger die Brücke aus ihren Lagern heben und knapp fünf Minuten später am Ufer absetzen konnte. Hier wird die Brücke vom TWH zerlegt und kommt wieder ins Notfall-Depot des Bundesverkehrsministeriums.

i Kranführer Alex Lux ist die Ruhe selbst, wenn es darum geht, schwerste Lasten langsam und millimetergenau zu rangieren. Frank Bugge

Da liegt bereits eine ehemalige Ahr-Behelfsbrücke: Die Fußgänger-Behelfsbrücke zwischen der Brückenstraße und der Carl-von-Ehrenwall-Allee in Ahrweiler wurde bereits Ende April 2024 abgebaut. Denn sie wurde kaum genutzt und stand dem Wiederaufbau an der Ehrenwall’schen Klinik im Wege.