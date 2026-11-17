Veranstaltung am Ehrenmal Deutliche Worte zum Volkstrauertag in Adenau Werner Dreschers 17.11.2026, 10:00 Uhr

i Adenaus Stadtbürgermeister Frank Wisniewski: Sind wir bereit aus der Erinnerung Verantwortung für die Gegenwart zu übernehmen? Werner Dreschers

Beim Volkstrauertag in Adenau mahnte der Stadtbürgermeister, Erinnerung dürfe nicht zur leeren Geste werden. Aus der Vergangenheit müsse konkrete Verantwortung für Frieden und die Gegenwart folgen.

Aus der Erinnerung Verantwortung für die Zukunft übernehmen: In Adenau gedachten die Menschen am Volkstrauertag der Toten und Vermissten aller Völker, der Verfolgten und aller Opfer, die unter den furchtbaren Weltkriegen und der Unrechtsherrschaft, unter Terror und Gewalt leiden mussten.







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