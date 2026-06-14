Behelfsbrücke und Regenbecken
Bürokratie verzögert Bauprojekte in Birresdorf deutlich
Bürgermeister Achim Juchem sucht bei vielem den gesunden Menschenverstand, wie er selbst sagte.
Bürgermeister Achim Juchem sucht bei vielem den gesunden Menschenverstand, wie er selbst sagte.
Thomas Weber

Bürokratie stoppt Fortschritt: In Birresdorf ziehen sich Bauvorhaben über Jahre hin und das Vertrauen der Anwohner schwindet. Politiker fordern pragmatischere Entscheidungen, während Lösungen weiter blockiert bleiben.

Lesezeit 2 Minuten
Sechs Jahre haben Planung und Umsetzung eines Regenrückhaltebeckens bei Nierendorf vor 15 Jahren gedauert. Jetzt entsteht ein solches Becken in Verbindung mit Straße, Radweg und Kreisel an der L79 bei Birresdorf, wo im Jahr 2016 eine Brücke über den Leimersdorfer Bach bei einem Unwetter einstürzte.

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Kreis AhrweilerHochwasser

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