Behelfsbrücke und Regenbecken Bürokratie verzögert Bauprojekte in Birresdorf deutlich Thomas Weber 14.06.2026, 15:00 Uhr

i Bürgermeister Achim Juchem sucht bei vielem den gesunden Menschenverstand, wie er selbst sagte. Thomas Weber

Bürokratie stoppt Fortschritt: In Birresdorf ziehen sich Bauvorhaben über Jahre hin und das Vertrauen der Anwohner schwindet. Politiker fordern pragmatischere Entscheidungen, während Lösungen weiter blockiert bleiben.

Sechs Jahre haben Planung und Umsetzung eines Regenrückhaltebeckens bei Nierendorf vor 15 Jahren gedauert. Jetzt entsteht ein solches Becken in Verbindung mit Straße, Radweg und Kreisel an der L79 bei Birresdorf, wo im Jahr 2016 eine Brücke über den Leimersdorfer Bach bei einem Unwetter einstürzte.







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