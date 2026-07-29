Rohrbruch als Ursache
Bürger in Koisdorf seit Mittwochmorgen ohne Trinkwasser
Im Zusammenhang mit der zusammengebrochenen Trinkwasserversorgung in Sinzigs Ortsteil Koisdorf aufgrund eines Wasserrohrbruchs w
Im Zusammenhang mit der zusammengebrochenen Trinkwasserversorgung in Sinzigs Ortsteil Koisdorf aufgrund eines Wasserrohrbruchs weisen Bürgermeister Andreas Geron (links) und Ortsvorsteher Karl-Heinz Arzdorf (rechts) darauf hin, dass an den aufgestellten Wassercontainern nur Brauchwasser, etwa für die Klospülung, und kein Trinkwasser zu zapfen ist. Es müsste abgekocht werden.
Judith Schumacher

Koisdorfs Bürger müssen seit dem Mittwochmorgen ohne Trinkwasser auskommen. Ein Rohrbruch in einer Transportleitung sorgt für das Ausbleiben des Wassers. Die Stadtwerke und ein Tiefbauunternehmen arbeiten an der Wiederherstellung der Versorgung.

Lesezeit 1 Minute
Schnelles Handeln war erforderlich, nachdem am Mittwoch, 29. Juli, im Sinziger Stadtteil Koisdorf kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn floss. Ein großer Rohrbruch in der Wassertransportleitung vom Hochbehälter Ziemert in Richtung Koisdorf führt dazu, dass die Anwohner in dem Sinziger Ortsteil seit dem frühen Morgen kein Trinkwasser zur Verfügung haben.
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