Koisdorfs Bürger müssen seit dem Mittwochmorgen ohne Trinkwasser auskommen. Ein Rohrbruch in einer Transportleitung sorgt für das Ausbleiben des Wassers. Die Stadtwerke und ein Tiefbauunternehmen arbeiten an der Wiederherstellung der Versorgung.
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Schnelles Handeln war erforderlich, nachdem am Mittwoch, 29. Juli, im Sinziger Stadtteil Koisdorf kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn floss. Ein großer Rohrbruch in der Wassertransportleitung vom Hochbehälter Ziemert in Richtung Koisdorf führt dazu, dass die Anwohner in dem Sinziger Ortsteil seit dem frühen Morgen kein Trinkwasser zur Verfügung haben.