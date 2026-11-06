Der Wiederaufbau der durch die Ahrflut im Juli 2021 beschädigten Brücken wird die Stadt Bad Neuenahr noch einige Jahre beschäftigen. Doch es gibt erste Fortschritte zu verzeichnen. Unsere Zeitung bietet einen Überblick über die Brückenprojekte.
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Der Wiederaufbau der Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler schreitet voran. Während einige Verbindungen bereits wieder genutzt werden können, wird andernorts noch geplant oder auf den Baubeginn gewartet. Auch im Winter sollen die Arbeiten weitergehen, sofern die Witterung es zulässt.