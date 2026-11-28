Weihnachtsbraten neu gedacht: Metzger im Kreis Ahrweiler setzen auf handwerkliche Qualität und regionale Herkunft. Vom klassischen Braten bis zu überraschenden Füllungen – diese Tipps geben die Experten für ein besonderes Festessen.
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Weihnachten ist das Fest der Liebe – zumindest so lange, bis die Frage aufkommt, was an den Feiertagen auf den Tisch soll. Die einen schwören auf gut gefüllte Rouladen, andere möchten lieber einen saftigen Rinderbraten. Die Kinder hätten vielleicht am liebsten Schnitzel, und irgendjemand schlägt garantiert Raclette vor.