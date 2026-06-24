Anträge im Stadtrat
Bezahlbarer Wohnraum sorgt für Diskussion in Remagen
Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Remagen Mangelware.
Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Remagen Mangelware.
Felix Kästle. picture alliance/dpa

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Remagen Mangelware: Zwei Fraktionen im Stadtrat schlagen nun unterschiedliche Lösungen und Ansätze vor. Die Verwaltung soll nun handeln – und eine Auflistung kommunaler Grundstücke und Gebäude machen.

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Immer mehr Menschen müssen bis zu 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete aufwenden. Ab 30 Prozent spricht man von einer finanziellen Überlastung. Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Remagen knapp. Deshalb reichten sowohl die AfD als auch Bündnis 90/Die Grünen bei der jüngsten Stadtratssitzung im Foyer der Rheinhalle jeweils einen Antrag zu diesem Themenfeld ein.

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