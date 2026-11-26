Familienunternehmen Netz Bestatter aus Brohl-Lützing hält sich seit 100 Jahren Marvin Conradi 26.11.2026, 17:00 Uhr

i Wilfried Netz (von links), Daniela Netz und Maria Netz auf dem Friedhof in Brohl-Lützing. Marvin Conradi

100 Jahre Familienbetrieb Bestattungen Wilfried Netz in Brohl-Lützing: Eine lange Zeit, auf die die Familie gern zurückblickt. Was in dieser Zeit alles geschah und welche Nachfrage es heutzutage gibt.

Mit einer Schubkarre nach Andernach, mit dem Schiff nach Leutesdorf und Schreinerarbeiten, die anfielen, weil Schiffe an Brücken hängen blieben: Die Anfänge des Familienunternehmens Netz waren ungewöhnlich. Was 1926 mit Wilhelm Netz in Brohl-Lützing begann, ist heute eine 100 Jahre alte Familiengeschichte.







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