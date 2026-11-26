100 Jahre Familienbetrieb Bestattungen Wilfried Netz in Brohl-Lützing: Eine lange Zeit, auf die die Familie gern zurückblickt. Was in dieser Zeit alles geschah und welche Nachfrage es heutzutage gibt.
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Mit einer Schubkarre nach Andernach, mit dem Schiff nach Leutesdorf und Schreinerarbeiten, die anfielen, weil Schiffe an Brücken hängen blieben: Die Anfänge des Familienunternehmens Netz waren ungewöhnlich. Was 1926 mit Wilhelm Netz in Brohl-Lützing begann, ist heute eine 100 Jahre alte Familiengeschichte.