Kurz nachdem die neue Landesregierung die Arbeit aufgenommen hat, hat sich Bauminister Sven Teuber auf ins Ahrtal gemacht, um Kontakte zu knüpfen und sich ein Bild vom Wiederaufbau zu machen. Dabei überreichte er auch einen Förderbescheid.
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Sven Teuber als Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur in Rheinland-Pfalz ist erst seit wenigen Wochen im Amt und hat bereits am vergangenen Freitag seinen Antrittsbesuch in den Kommunen entlang der Ahr gemacht. Damit wollte er die Wichtigkeit des Wiederaufbaus nach der Flut für seine Arbeit unterstreichen.