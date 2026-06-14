Seit wenigen Wochen im Amt
Bauminister Sven Teuber besucht erstmals das Ahrtal
Landrätin Cornelia Weigand (von links), Minister Sven Teuber und Staatssekretärin Vanessa Fischer gaben im Kreishaus Antworten a
Landrätin Cornelia Weigand (von links), Minister Sven Teuber und Staatssekretärin Vanessa Fischer gaben im Kreishaus Antworten auf viele Fragen in Zusammenhang mit dem Antrittsbesuch des Ministers.
Jochen Tarrach

Kurz nachdem die neue Landesregierung die Arbeit aufgenommen hat, hat sich Bauminister Sven Teuber auf ins Ahrtal gemacht, um Kontakte zu knüpfen und sich ein Bild vom Wiederaufbau zu machen. Dabei überreichte er auch einen Förderbescheid.

Lesezeit 3 Minuten
Sven Teuber als Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur in Rheinland-Pfalz ist erst seit wenigen Wochen im Amt und hat bereits am vergangenen Freitag seinen Antrittsbesuch in den Kommunen entlang der Ahr gemacht. Damit wollte er die Wichtigkeit des Wiederaufbaus nach der Flut für seine Arbeit unterstreichen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

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