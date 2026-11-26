50 Cent für das, was raus muss Bad Neuenahrer Bibliothek organisiert Flohmarkt Jochen Tarrach 26.11.2026, 10:00 Uhr

i Für Erwachsene kaum verständlich: Renner bei den Kindern sind Comics, etwa wie hier die Manga-Serien, die von hinten nach vorn gelesen werden. Jochen Tarrach. Jochen Tarrach.

Der Bestand der Stadtbibliothek wird wegen des Umzugs in ein neues Gebäude und einem neuen Nutzungskonzept um die Hälfte reduziert. Die aussortierten Medien können jetzt für 50 Cent das Stück erstanden werden.

Schon seit Monaten arbeiten Andreas Cronenberg und sein Team der Stadtbibliothek trotz des laufenden Betriebs an der Neukonzeption der Einrichtung. Das ist nötig, weil ihr Bestand mit mehr als 35.000 Medien aller Art viel zu umfangreich geworden ist und manche Angebote nicht mehr aktuell genug sind.







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