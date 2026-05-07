Flächen für Gewässerstruktur
Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt Einwilligung nur teilweise
Nach den Regenfällen verteilt sich die Ahr an der Bunten Kuh bei Walporzheim bereits über die Naturflächen.
Nach den Regenfällen verteilt sich die Ahr an der Bunten Kuh bei Walporzheim bereits über die Naturflächen.
Maja Wagener

Warum hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für einen Teil ihrer Grundstücke bei Walporzheim, die für die Gewässerwiederherstellung gebraucht werden, noch keine Erlaubnis gegeben? Kreisausschuss und Stadtrat sprachen darüber – getrennt voneinander.

Lesezeit 3 Minuten
Verärgert: So lässt sich die Stimmung im Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler beschreiben, als es um die Gewässerwiederherstellung in Walporzheim und Lohrsdorf ging. Hier stagniere der Fortgang, weil noch nicht alle Grundstückseigentümer, darunter die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, ihre Zustimmung zu den geplanten Maßnahmen gegeben hätten, erklärte Landrätin Cornelia Weigand.

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Kreis AhrweilerHochwasser

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