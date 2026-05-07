Warum hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für einen Teil ihrer Grundstücke bei Walporzheim, die für die Gewässerwiederherstellung gebraucht werden, noch keine Erlaubnis gegeben? Kreisausschuss und Stadtrat sprachen darüber – getrennt voneinander.
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Verärgert: So lässt sich die Stimmung im Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler beschreiben, als es um die Gewässerwiederherstellung in Walporzheim und Lohrsdorf ging. Hier stagniere der Fortgang, weil noch nicht alle Grundstückseigentümer, darunter die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, ihre Zustimmung zu den geplanten Maßnahmen gegeben hätten, erklärte Landrätin Cornelia Weigand.