Familienvater nach Unfall 2012 Auf der Nordschleife von Auto überrollt – und überlebt Maja Wagener 28.05.2026, 15:00 Uhr

i Lebensbedrohlich verletzt wurde Peer Mattijat, als er im Juli 2012 mit seinem Motorrad in der Nordschleife auf dem Nürburgring fuhr (Symbolbild). David Young/dpa. picture alliance/dpa

Der 9. Juli 2012 veränderte das Leben der Familie Mattijat in Berlin: Vater Peer wurde auf dem Nürburgring überfahren. Aus einem Artikel unserer Zeitung erfuhr Tochter Katharina damals, was passiert war. Ein Satz darin beschäftigt sie bis heute.

Kürzlich erreichte unsere Redaktion eine E-Mail. „Durch Zufall kam ich gerade auf einen alten Beitrag von euch. In diesem Bericht geht es um meinen Papa“, schreibt Katharina Mattijat darin. „Motorradfahrer wird auf Nordschleife überfahren und schwebt in Lebensgefahr“ lautete der Titel am 9.







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