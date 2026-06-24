In Adenau und Altenahr ruft der Wasserversorger nun ebenfalls wegen anhaltender Trockenheit zum Trinkwassersparen auf. Bereits am Wochenende drohte ein Versorgungsengpass in Remagen.
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Nachdem die Stadt Remagen die Bürger aufgerufen hatte, die Entnahme von Trinkwasser so gut es geht zu reduzieren, zieht der Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr nach. Hintergrund der Aufforderung in Remagen war, dass die Hochbehälter drohten leerzulaufen und ein Ausfall der Trinkwasserversorgung im Raum stand.