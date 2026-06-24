Zweckverband appelliert
Auch in Adenau und Altenahr sollen Bürger Wasser sparen
Auch in den VGs Adenau und Altenahr müssen die Menschen sparsam mit Trinkwasser umgehen.
Auch in den VGs Adenau und Altenahr müssen die Menschen sparsam mit Trinkwasser umgehen.
Patrick Pleul/dpa. dpa

In Adenau und Altenahr ruft der Wasserversorger nun ebenfalls wegen anhaltender Trockenheit zum Trinkwassersparen auf. Bereits am Wochenende drohte ein Versorgungsengpass in Remagen.

Lesezeit 1 Minute
Nachdem die Stadt Remagen die Bürger aufgerufen hatte, die Entnahme von Trinkwasser so gut es geht zu reduzieren, zieht der Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr nach. Hintergrund der Aufforderung in Remagen war, dass die Hochbehälter drohten leerzulaufen und ein Ausfall der Trinkwasserversorgung im Raum stand.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren