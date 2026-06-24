Zweckverband appelliert Auch in Adenau und Altenahr sollen Bürger Wasser sparen Judith Schumacher 24.06.2026, 10:20 Uhr

i Auch in den VGs Adenau und Altenahr müssen die Menschen sparsam mit Trinkwasser umgehen. Patrick Pleul/dpa. dpa

In Adenau und Altenahr ruft der Wasserversorger nun ebenfalls wegen anhaltender Trockenheit zum Trinkwassersparen auf. Bereits am Wochenende drohte ein Versorgungsengpass in Remagen.

Nachdem die Stadt Remagen die Bürger aufgerufen hatte, die Entnahme von Trinkwasser so gut es geht zu reduzieren, zieht der Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr nach. Hintergrund der Aufforderung in Remagen war, dass die Hochbehälter drohten leerzulaufen und ein Ausfall der Trinkwasserversorgung im Raum stand.







Artikel teilen

Artikel teilen