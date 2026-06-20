Unterschriften gesammelt An Fußgängerzone in Sinzig scheiden sich die Geister Judith Schumacher 20.06.2026, 10:00 Uhr

i Bürgermeister Andreas Geron (von links) freut sich über das Engagement von Anna Klein, Karin Dörfler und Lara Gotter. Judith Schumacher

Die einen sind für eine vollständige Fußgängerzone in Sinzigs Innenstadt, die anderen dagegen. Und beide Seiten sammeln Unterschriften. Im September diskutiert der Bauausschuss erneut über das Vorhaben.

Das Thema Fußgängerzone in der Innenstadt treibt die Sinziger um. Im September befindet der Bauausschuss über die aus dem Fördertopf des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) geförderte Umgestaltung der Innenstadt. Als die Gewerbetreibenden um Julius Arnold von der Markt-Apotheke erfuhren, dass im Rathaus die Übergabe einer Unterschriftenliste von Menschen geplant ist, die sich für eine positive und offene Debatte über mögliche ...







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