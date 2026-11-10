Ausrichter feilen an Ideen „Ahrwein des Jahres“ soll mehr Endkunden erreichen Maja Wagener 10.11.2026, 18:00 Uhr

i Viel Organisation steht hinter der Preisverleihung zum „Ahrwein des Jahres“. Im Team 2026 (von links): KSK-Vorstandsvorsitzender Guido Mombauer, Ahrweinkönigin Anna Knieps. Ahrweinprinzession Hannah Schooß, Carolin Groß (Ahrwein e. V.), Mara Hausmann (Brogsitters Restaurant), Gina Cremer (Ahrwein e. V.) und KSK-Vorstand Achim Gemein Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

2025 gab es eine Galanacht, 2026 wurde der Preis „Ahrwein des Jahres“ in kleinem Rahmen verliehen. Doch die Ausrichter wie der Ahrwein e. V. feilen am Format für Endkunden. Dabei spielt auch die historische Trinkhalle in Bad Neuenahr eine Rolle.

2025 wurde eine Gala gefeiert, 2026 der Preis „Ahrwein des Jahres“ in kleinem Rahmen in Walporzheim verliehen. Und die Ausrichter der regionalen Prämierung von Weinen aus dem Ahrtal – die Kreissparkasse (KSK) Ahrweiler, der Verein Ahrwein e. V. und das International Wine Institute (IWI) – überlegen weiter, wie sie zukünftig auch Endkunden besser erreichen.







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